Цуренко победила россиянку на турнире в Австрии

08.11.2021
15:59
Новость
Теннис
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№132 WTA) выиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Австрии. В первом круге соревнований Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову.
Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.
Линц. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 7:6(2)
В следующем раунде Цуренко сразится против Алисон ван Эйтванк (№69 WTA) или Синьи Краус (№459 WTA).
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