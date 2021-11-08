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Цуренко победила россиянку на турнире в Австрии

Павел Соловей
Павел Соловей
08.11.2021
15:59
Новость
Теннис

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№132 WTA) выиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Австрии. В первом круге соревнований Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.

Линц. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 7:6(2)

В следующем раунде Цуренко сразится против Алисон ван Эйтванк (№69 WTA) или Синьи Краус (№459 WTA).

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