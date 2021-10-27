Цуренко обыграла россиянку на турнире в Румынии и вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает побеждать в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке. Во втором круге украинка, которая преодолела квалификацию, обыграла Анастасию Гасанову из России (№146 WTA).

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.

Клуж-Напока. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 6:2, 7:5

В следующем раунде Цуренко сразится против Ирины Марии Бары из Румынии (№138 WTA) или Ребекки Петерсон из Швеции (№99 WTA).

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