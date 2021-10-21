Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила выступления на Кубке Кремля. Украинка проиграла во втором круге основы Маркете Вондроушовой из Чехии.

Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.

Кубок Кремля. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 3:6

Вондроушова в четвертьфинале сыграет против четвертой сеяной Анастасии Павлюченковой (Россия).

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