Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

21.10.2021
18:35
Новость
Теннис
Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила выступления на Кубке Кремля. Украинка проиграла во втором круге основы Маркете Вондроушовой из Чехии.
Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.
Кубок Кремля. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 3:6
Вондроушова в четвертьфинале сыграет против четвертой сеяной Анастасии Павлюченковой (Россия).
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