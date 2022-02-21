Цуренко не доиграл матч против россиянки на турнире в Мексике

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла доиграть свой стартовый поединок на турнире WTA в Мексике.

В первом круге соревнований в Гвадалахаре украинка встречалась с Анастасией Потаповой из России.

Цуренко по ходу встречи обращалась к физио из-за проблем с правой рукой и в итоге решила не продолжать борьбу.

Первый круг

Леся Цуренко (Украина) — Анастасия Потапова (Россия) – 4:6, 2:2 (отказ)

Теннисистки провели на корте около часа. Цуренко проиграла пять геймов на своей подаче, а сама сделала четыре брейка.

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