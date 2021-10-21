ЦСКА София – «Заря»: стартовые составы

Сегодня, 21 октября, состоится матч третьего тура группового этапа Лиги конференций между ЦСКА София и «Зарей». Главные тренеры команд объявили стартовые составы.

ЦСКА София: Бузатто, Турицов, Маттей, Лам, Мазику, Йомов, Мухар, Жеферсон, Вилдсхут, Кэри, Кайседо.

«Заря»: Мацапура, Хомченовский, Снурницын, Имереков, Фаворов, Громов, Цвек, Булеца, Сайядманеш, Гладкий, Шахаб.

Матч начнется в 22:00.

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