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ЦСКА София — «Заря»: где и во сколько смотреть матч Лиги конференций

Максим Хабеця
Максим Хабеця
21.10.2021
12:44
Новость
Футбол

21 октября в 22:00 по киевскому времени начнется матч третьего тура группового этапа Лиги конференций, в котором «Заря» встретится с софийским ЦСКА. Матч состоится в Софии на стадионе «Василь Левски».

Матч ЦСКА София — «Заря» Луганск покажет видеосервис MEGOGO.

После двух туров «Заря» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. В первом тайме команда неожиданно проиграла «Будё-Глимт», а после этого потерпела разгромное поражение в игре с «Ромой». Отметим, в каждом из матчей луганчане пропустили по три гола.

ЦСКА, в свою очередь, находится на третьем месте, записав в свой актив 1 очко. Команда расписала мировую с «Будё-Глимт» и уступила «Роме».

ЦСКА София — «Заря» Луганск: ставки и коэффициенты на матч Лиги конференций.

Где смотреть ЦСКА София — «Заря» Луганск 21 октября
Где смотреть ЦСКА София — «Заря» Луганск 21 октября

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