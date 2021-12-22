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Цитаишвили заинтересовал клубы из Венгрии и Польши

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
22.12.2021
19:56
Новость
Футбол

На динамовца Геогия Цитаишвили, который ранее заинтересовал братислваский «Слован», появилось еще два претендента, сообщает nb1.hu.

По данным источника, футболиста хочет арендовать «Фехервар».

Также в своих рядах Георгия желает видеть «Висла», которая уже связывалась с игроком.

Также Тотовицкий будет получать в «Колосе» рекордную зарплату.

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