Цитаишвили заинтересовал клубы из Венгрии и Польши

22.12.2021
19:56
Новость
Футбол
На динамовца Геогия Цитаишвили, который ранее заинтересовал братислваский «Слован», появилось еще два претендента, сообщает nb1.hu.
По данным источника, футболиста хочет арендовать «Фехервар».
Также в своих рядах Георгия желает видеть «Висла», которая уже связывалась с игроком.
Также Тотовицкий будет получать в «Колосе» рекордную зарплату.
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