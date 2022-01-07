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Цитаишвили рассказал о желании выучить историю Грузии

Павел Соловей
Павел Соловей
07.01.2022
10:36
Новость
Футбол

Полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Грузии Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за одесский «Черноморец», рассказал о цели на 2022 год.

«Хочу в 2022-м досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни», - написал Цитаишвили в инстаграме.

Ранее была информация, что словацкий «Слован» сделал предложение «Динамо» о переходе футболиста за два миллиона евро. Позже Цитаишвили прокомментировал эту новость.

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