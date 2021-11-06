Цихмейструк: «Шахтер» играл с «Реалом» без боязни и нервозности

Бывший игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк поделился мнением о матче «Шахтера» с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.



«Шахтер» понравился, но нельзя делать такие ошибки, как в моменте с первым голом «Реала». Такие команды не прощают ошибок. У игроков «Шахтера» не было боязни и нервозности. У «горняков» в хорошем смысле была наглость. Но уровень игроков «Реала» выше, и они свои моменты реализовали. В нескольких эпизодах Трубин выручил. Счет по игре. «Шахтер» выше головы не мог прыгнуть. «Реал» на сегодняшний день сильнее. Но в принципе игра понравилась.

Наверное, Мудрику очень приятно, что фанаты мадридской команды ему аплодировали. Неплохой матч провел украинец. У Михаила есть скорость и все данные. Ему нужно продолжать развиваться дальше. Мудрик провел хороший, нормальный матч и показал уровень, которого от него ждут. У Михаила есть все данные. Мудрик начал понимать, что от него хотят».

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