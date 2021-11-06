Цихмейструк: матч с «Барселоной» был одним из лучших для «Динамо», но его нельзя назвать хорошим

Бывший футболист сборной Украины Эдуард Цихмейструк оценил игру киевского «Динамо» против «Барселоны» (0:1) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

«Этот матч можно назвать одним из лучших. Но, думаю, после проигрыша никто из футболистов не скажет, что это был хороший матч. Да, по содержанию игры было неплохо, были моменты у киевлян. Но все равно проиграли. Сложно, но нужно реализовывать моменты. К сожалению, нельзя выиграть, не забивая мячи.

Чего не хватило, чтобы хотя бы не проиграть? Мне не нравится вообще такой подход — зацепиться за ничью. Я думаю, «Динамо» должно выходить на поле с мыслью о победе. Может, не в лучшем состоянии находится «Барселона», может, у «Динамо» есть проблемы. Но надо выходить на поле и выигрывать. «Динамо» — это все-таки большой клуб. Футболисты должны выходить на поле с мыслью выигрывать.

Что касается нападающего, то тренер, наверное, на что-то рассчитывает и ставит в состав того, кто лучше на сегодняшний момент».

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