Трубин вошел в символическую сборную мира (U-20)

Статистическая обсерватория IFFHS представила сборную лучших игроков до 20 лет за 2021 год.



В нее вошел украинский вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин.

Состав сборной U-20 2021 года:

Голкипер: Анатолий Трубин («Шахтер»)

Защитники: Бенуа Бадиашиле («Монако»), Эрик Гарсия («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»)

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Педри («Барселона»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»)

Форварды: Родриго Гоэс («Реал»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Джамал Мусиала («Бавария»)

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.



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