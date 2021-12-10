Трубин вошел в символическую сборную мира (U-20)

Статистическая обсерватория IFFHS представила сборную лучших игроков до 20 лет за 2021 год.
В нее вошел украинский вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин.
Состав сборной U-20 2021 года:
Голкипер: Анатолий Трубин («Шахтер»)
Защитники: Бенуа Бадиашиле («Монако»), Эрик Гарсия («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»)
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Педри («Барселона»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»)
Форварды: Родриго Гоэс («Реал»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Джамал Мусиала («Бавария»)
Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.
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