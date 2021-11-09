Трубин: украинской молодежке нужно побеждать и отрываться от преследователей

Вратарь молодежной сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Трубин дал комментарий накануне матчей отбора Евро-2023 против Северной Македонии (11 ноября на выезде) и Сербией (16 ноября дома).
«Нужно побеждать в двух играх, чтобы отрываться от своих преследователей и стремиться занимать первое место. Будем показывать свой футбол и стараться добыть максимум очков», — сказал Трубин в интервью телеканалу «Футбол».
Ранее своими ожиданиями поделился главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.
Также высказался защитник Александр Сирота.
Напомним, что сборная Украины набрала девять очков за четыре тура и занимает второе место, уступая один пункт французам. У Северной Македонии пять очков, у сербов — четыре. Напрямую на Евро-2023 выходят победители групп и лучшая из вторых команд. Остальные «вице-чемпионы» групп сыграют стыки между собой.
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