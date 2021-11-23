Трубин: у нас еще есть шансы пройти дальше

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» ответил на вопросы журналистов.

«Лига чемпионов – турнир, в котором все хотят сыграть, но участвуют в нем только лучшие команды мира, потому ожидания высоки. Понимаем, что предстоит матч с хорошей командой, но мы знаем собственные сильные качества. Завтра постараемся показать свой максимум, так как у нас еще есть шансы пройти дальше.

Матч покажет, насколько мы готовы. Главное, чтобы все были готовы ментально. Демонстрировать свои лучшие качества при полном стадионе – большая ответственность, и как сможем с ней справиться, так и сыграем», - цитирует Трубина пресс-служба клуба.

Матч «Интер» – «Шахтер» пройдет 24 ноября и начнется в 19:45.

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