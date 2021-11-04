Трубин: сделаю все, чтобы 100-й матч отмечать победами

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал поражение от «Реала» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2).



Для воспитанника «Шахтера» матч против мадридцев стал 50-м в футболке родного клуба.

«Матч против «Реала» — мой 50-й за родную команду, «Шахтер». К сожалению, не смогли добыть победу, но показали хороший футбол. Продолжаем работать. Сделаю все, чтобы 100-й матч (и все до и после него) отмечать победами», — написал голкипер на своей странице в Instagram.

После четырех туров «Шахтер» занимает четвертое место в группе D. 24 ноября команда Роберто Де Дзерби сыграет с «Интером» на выезде.

В воскресенье, 7 ноября, «Шахтер» сыграет с «Колосом» в рамках 14-го тура УПЛ.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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