Трубин о спарринге с «Мариуполем»: без результата будет пропадать уверенность

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал результат контрольного матча с «Мариуполем» на сборе в Турции, который завершился нулевой ничьей.

«Я считаю, что хорошая игра должна быть соединена с результатом. Ведь без результата будет пропадать уверенность, но и без хорошей подготовки, тактики и настроя не будет результата. Поэтому всё должно идти вместе, и каждый игрок должен настраиваться даже на контрольный матч как на официальную игру», — сказал Трубин в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее по этому спаррингу высказался полузащитник «Мариуполя» Алексей Кащук.

«Шахтер» ушел на зимнюю паузу в роли лидера УПЛ с отрывом в два очка от киевского «Динамо».

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