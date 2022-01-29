Фрибет 3000 UAH
Украина — Португалия: Евро-2022 по футзалу
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Трубин о спарринге с «Мариуполем»: без результата будет пропадать уверенность

Игорь Яслик
Игорь Яслик
29.01.2022
11:35
Новость
Футбол

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал результат контрольного матча с «Мариуполем» на сборе в Турции, который завершился нулевой ничьей.

«Я считаю, что хорошая игра должна быть соединена с результатом. Ведь без результата будет пропадать уверенность, но и без хорошей подготовки, тактики и настроя не будет результата. Поэтому всё должно идти вместе, и каждый игрок должен настраиваться даже на контрольный матч как на официальную игру», — сказал Трубин в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее по этому спаррингу высказался полузащитник «Мариуполя» Алексей Кащук.

«Шахтер» ушел на зимнюю паузу в роли лидера УПЛ с отрывом в два очка от киевского «Динамо».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Бондаренко: «Шахтеру» грех жаловаться на условия в Турции
Бондаренко: «Шахтеру» грех жаловаться на условия в Турции
Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу чемпионата Европы
Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу чемпионата Европы
Стало известно, кого назначат главным тренером сборной Польши вместо Шевченко
Стало известно, кого назначат главным тренером сборной Польши вместо Шевченко

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи