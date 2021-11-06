Трубин: каждый игрок «Шахтера» привык к такому графику матчей

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился ожиданиями от матча с «Колосом» в рамках 14-го тура УПЛ. Игра состоится 7 ноября.

«Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться. Я думаю, что каждый привык к такому графику, поэтому каждый знает свой организм и что ему нужно для восстановления.

«Колос» всегда был боевой командой. Плюс мы будем играть на выезде. Думаю, придет много людей, будут их поддерживать, вести вперед. Поэтому будет очень интересный и тяжелый поединок», — сказал Трубин в интервью клубному каналу «Шахтера» на YouTube.

Ранее комментарий перед игрой с «Колосом» дал полузащитник донецкой команды Тете.

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