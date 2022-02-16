«Труа» расстался с арендованным у «Динамо» Жерсоном

«Труа» уволил из клуба полузащитника Жерсона Родригеса.
О таком решении сообщил официальный сайт французского клуба. «Труа» указал, что Родригес уволен в качестве меры предосторожности, но детально о ситуации обещал рассказать позже.
Известно, что люксембургский футболист неоднократно нарушал дисциплину, в частности, опаздывал на тренировки. При этом наставник «Динамо» Мирча Луческу выступил против досрочного возвращения Жерсона Родригеса из аренды. «Труа» заключило арендный договор с киевским клубом летом прошлого года.
Родригес в чемпионате Франции сыграл 12 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В «Динамо» Жерсон перешел летом 2019 года.
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