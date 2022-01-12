Три ветерана «Ингульца» могут стать тренерами команды из Петрово

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко заявил о том, что три ветерана команды из Петрово могут перейти на тренерскую работу.



«Бартуловичу, Лупашко и Шусту поступило предложение перейти на тренерскую работу. Выбор за ними. Я надеюсь, что они сделают большой вклад в развитие «Ингульца». Это известные футболисты с именем в украинском футболе. Я считаю, что для нас это хорошее приобретение. Это молодая кровь, которая станет двигателем прогресса, — сказал Лавриненко в интервью телеканалу «Футбол».

Также «Черноморец» усилился экс-защитником «Десны».



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