Три украинца могут покинуть команду чемпионата Казахстана

Украинский легионер казахского «Окжетпеса» Игорь Дуць рассказал о том, что он и ещё два украинца могут завершить выступления за клуб, который вышел в Премьер-Лигу чемпионата Казахстана, но не сможет повыситься в классе из-за штрафных санкций со стороны местной федерации.

«Набрав одинаковое количество очков с «Аксу», мы по дополнительным показателям заняли первое место. Однако из-за невыполнения клубом контрактных условий бывших игроков команды Федерация футбола Казахстана сняла сразу девять очков и это отбросило нас на четвертую позицию. Однако еще не все потеряно: руководство области обратилось в ФФК с просьбой не применять штрафных санкций, мотивируя это динамикой погашения задолженностей. Все должно решиться в ближайшие дни.

Мы с нетерпением ждем, чем закончится эта история, поскольку у меня и моих земляков-одноклубников Виталия Гошкодери и Дмитрия Рыжука был заключены годичные контракты с «Окжетпесом» с их пролонгацией еще на сезон в случае выхода в Премьер-лигу. Вот почему еще нет определенности с тем, останемся мы в «Окжетпесе», или придется трудоустраиваться в другом месте.

Mы все же, надеемся, что «Окжетпес» допустят в элитный дивизион. Если же не получится, то я не владею информацией, будут ли за «Окжетпес» в следующем сезоне в Первой лиге выступать легионеры. Поэтому запасемся терпением и не будем форсировать событий».

Полностью эксклюзивное интервью Игоря Дуця для нашего сайта читайте здесь.



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