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Три украинских биатлониста попали в топ-25 гонки преследования на Олимпиаде

Игорь Яслик
Игорь Яслик
13.02.2022
13:36
Новость
Другие
Биатлон

На Олимпиаде в Пекине завершилась гонка преследования в биатлоне среди мужчин.

Сборную Украины представляли три спортсмена. Лучшим из них стал Дмитрий Пидручный, который, несмотря на пять промахов при стрельбе, сумел занять 13-е место.

Еще один украинец Артем Прима с шестью промахами в стрельбе финишировал 18-м. Лучше всех из наших стрелял Антон Дудченко (три промаха), но он занял 23-е место.

Золотую медаль завоевал француз Кантен Фийон-Майе. Он опередил серебряного призера норвежца Тарьея Бё на 28,6 секунды. Бронза досталась представителю сборной ОКР Эдуарду Латыпову.

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