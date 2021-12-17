Три украинские теннисистки заявились на второй турнир в Аделаиде

17.12.2021
10:12
Новость
Теннис
Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина заявлены в основную сетку турнира WTA250 в австралийской Аделаиде.
Соревнования пройдут во время второй игровой недели в Австралии – с 10 по 16 января 2022 года.
Помимо Свитолиной, в основу также заявились Кори Гауфф и Тамара Зиданшек, которые также входят в топ-30.
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