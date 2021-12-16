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Три популярных вида спорта не вошли в программу Олимпиады-2028

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
16.12.2021
12:18
Новость
Олимпиада

В новую программу вошли 28 видов спорта.

Бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье не были включены в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК опубликовал список из 28 видов спорта на утверждение в программу Игр-2028. Бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье в этот список не вошли. Вопрос их включения будет рассмотрен в 2023 году на Исполкоме МОК.

Чтобы вернуться в программу Олимпиады, международным федерациям этих видов спорта нужно доказать, что они решили ряд проблем, по которым были исключены.

Международная ассоциация бокса имеет проблемы с финансовой прозрачностью и вопросами судейства, а тяжелой атлетики – с антидопинговой программой, а пятиборью нужно найти способ заменить в программе конный спорт и изменить формат соревнований.

Олимпиада-2028 пройдет с 21 июля по 6 августа.

Также Свитолина вошла в топ-20 мирового рейтинга по интересному показателю.

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