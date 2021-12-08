Три игрока «Яруда» пока не продлили контракты с клубом

Во время зимней паузы мариупольский клуб может недосчитаться защитника, полузащитника и нападающего.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, левый защитник Владислав Таранда (18 матчей в нынешнем сезоне Второй лиги), центральный полузащитник Артем Щербак (3 игры) и лучший бомбардир команды центрфорвард Глеб Литюк (19 матчей, 12 голов) пока не продлили контракты с «Ярудом». У Щербака и Литюка (на фото) соглашения действительны до 15 февраля, у Таранды — до 1 марта.

Напомним, недавно приазовский клуб разорвал контракты с двумя центральными защитниками.

«Яруд» после 20 туров чемпионата Второй лиги занимает 11-е место в группе Б. Весеннюю часть сезона команда Олега Красноперова откроет выездным матчем с «Кристаллом» (базовый день тура — 26 марта).

Ранее наш сайт сообщал, что «Карпаты» подписали долгосрочный контракт с нападающим.

Также стало известно, что лидер тернопольской «Нивы» договорился о разрыве контракта и продолжит карьеру в другом украинском клубе.

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