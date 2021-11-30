Три игрока «Ужгорода» могут переехать в чемпионат Венгрии

Дебютант Первой лиги — «Ужгород» — 30 ноября отправился в отпуск.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, подопечные Богдана Блавацкого возобновят подготовку к весенней части сезона 15 января. Один из сборов пройдет в соседней Венгрии.
По имеющейся информации, клубное руководство рассчитывает на всех футболистов, которые выступали в первом круге. Хотя удержать всех вряд ли удастся: к Михаилу Готре, Василию Пиняшко, Виктору Ряшко проявляют интерес сразу несколько венгерских команд, а к Виктору Хомченко — клубы из Украины.
Во время зимнего перерыва ужгородцы планируют усилиться 5-6 новичками.
Напомним, что «Ужгород» занимает 15 место в Первой лиге, набрав 16 очков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.