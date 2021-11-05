Три игрока «Прикарпатья» могут покинуть клуб

Вратарь, защитник и полузащитник пока не продлили соглашения с клубом из Ивано-Франковска.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, голкипер Андрей Новак, защитник Василий Француз и полузащитник Владислав Семотюк 1 января получат статус свободных агентов, если не договорятся с «Прикарпатьем» о новых контрактах.

32-летний Новак в нынешнем сезоне Первой лиги провел 8 матчей, 25-летний Француз — 4, а 20-летний Семотюк — 15.

«Прикарпатье» после 16 туров чемпионата занимает 5-е место. В субботу команда Олега Рыпана примет своего ближайшего преследователя — «Олимпик».

Ранее стало известно, что перед «Ужгородом» поставили задачу до зимнего антракта набрать пять очков.



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