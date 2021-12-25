Три игрока «Ингульца» могут вскоре завершить карьеру и перейти на тренерскую работу

В «Ингульце» грядут серьезные кадровые изменения.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, уже в ближайшее время могут завершить выступления в составе «Ингульца» ветераны команды: 35-летние Младен Бартулович, сыгравший 12 матчей в осенней части сезона и забивший один гол, Богдан Шуст и Владислав Лупашко, защищавшие цвета петровчан в пяти и четырех поединках.

По имеющейся информации, они останутся в структуре «Ингульца» и продолжат карьеру в роли тренеров. Хотя ситуация еще может измениться, если во время этапов подготовки к весенней части чемпионата УПЛ клубным селекционерам не удастся найти им равноценную замену. В частности, президент клуба Александр Поворознюк сейчас ведёт переговоры с руководством «Динамо» о переходе некоторых футболистов в команду из Петрово.

Ранее мы сообщали о том, что представители клуба из Петрово побывали на стажировке в клубе испанской Ла Лиги.

Также стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ.



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