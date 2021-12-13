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Три игрока «Ингульца» могут покинуть команду

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
13.12.2021
22:14
Новость
Футбол

Команда из Петрово планирует выйти из отпуска 12 января 2022 года.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua один из этапов подготовки подопечные Сергея Лавриненко проведут в Турции. Пока что сложно сказать, будут ли выступать в весенней части сезона за «Ингулец» Илья Коваленко, Владислав Шарай и Михаил Плохотнюк.

В последнем туре перед уходом в отпуск команда Сергея Лавриненко прервала 12-матчевую серию без побед, обыграв на своем поле черниговскую «Десну» со счетом 2:1.

Напомним, что «Ингулец» занимает в чемпионате УПЛ 14 место, набрав 13 очков.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.

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