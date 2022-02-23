Три футболиста «Шахтера» будут играть за «Мариуполь»

В «Мариуполь» перешли три игрока «Шахтера». Мариупольский клуб арендовал Даниила Гончарука, Илью Гулько и Эдуарда Козика. Ранее об этих переходах сообщал тренер приазовцев Остап Маркевич.
19-летний нападающий Гончарук выступал за «Шахтер» U-19. В нынешнем сезоне он забил 11 голов в 18 матчах юношеского чемпионата Украины. Также в активе форварда 2 мяча в 6 играх Юношеской Лиги УЕФА.
Центральному хавбеку Гулько также 19 лет. В нынешнем сезоне в активе Ильи 16 игр и 1 гол за «Шахтер» U-19. В ЮЛЧ Гулько сыграл 5 матчей, в которых забил 3 мяча.
18-летний центральный защитник Козик провел в чемпионате U-19 17 игр. В активе Эдуарда 5 игр в ЮЛЧ.
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