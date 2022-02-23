Фрибет 3000 UAH
«Атлетико» — «МЮ»: ставки «Атлетико» — «МЮ»: где смотреть «Виве Кельце» — «Мотор»: ставки
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Три футболиста «Шахтера» будут играть за «Мариуполь»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
23.02.2022
20:55

В «Мариуполь» перешли три игрока «Шахтера». Мариупольский клуб арендовал Даниила Гончарука, Илью Гулько и Эдуарда Козика. Ранее об этих переходах сообщал тренер приазовцев Остап Маркевич.

19-летний нападающий Гончарук выступал за «Шахтер» U-19. В нынешнем сезоне он забил 11 голов в 18 матчах юношеского чемпионата Украины. Также в активе форварда 2 мяча в 6 играх Юношеской Лиги УЕФА.

Центральному хавбеку Гулько также 19 лет. В нынешнем сезоне в активе Ильи 16 игр и 1 гол за «Шахтер» U-19. В ЮЛЧ Гулько сыграл 5 матчей, в которых забил 3 мяча.

18-летний центральный защитник Козик провел в чемпионате U-19 17 игр. В активе Эдуарда 5 игр в ЮЛЧ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Шахтер» начал подготовку к матчу с «Металлистом 1925»
«Шахтер» начал подготовку к матчу с «Металлистом 1925»
Источник: «Бешикташ» начал следить за тремя футболистами «Шахтера»
Источник: «Бешикташ» начал следить за тремя футболистами «Шахтера»
«Металлист 1925» в матче с «Шахтером» не сможет рассчитывать на трех футболистов
«Металлист 1925» в матче с «Шахтером» не сможет рассчитывать на трех футболистов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи