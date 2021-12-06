Три футболиста с опытом выступлений в УПЛ настроены покинуть «ВПК-Агро»

Игроки изначально договаривались с клубом, что помогут ему до конца года.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, во время зимней паузы «ВПК-Агро» может остаться без трех футболистов, в свое время поигравших за сборные Украины разных возрастов.

Вратарь Константин Махновский, защитник Павел Пашаев и полузащитник Дмитрий Лепа присоединились к команде уже после старта чемпионата, при этом все они согласились помочь «ВПК-Агро» до конца года, а зимой будут рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

По нашей информации, Махновский и Пашаев, который с 2015 года является гражданином Азербайджана, могут перебраться в так называемое ближнее зарубежье.

32-летний Махновский в текущем сезоне Первой лиги провел 12 матчей, 33-летний Пашаев сыграл 11 поединков, а его ровесник Лепа принял участие в 13 матчах и забил 1 мяч.

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. От зоны стыковых матчей команду Александра Грицая отделяет 4 очка, при этом у идущего 12-м «Краматорска» две игры в запасе.

Ранее наш сайт сообщал, что у лучшего бомбардира и еще двух игроков «ВПК-Агро» заканчиваются контракты.

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