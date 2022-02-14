Три футболиста «Динамо» вернулись в общую группу

Киевское «Динамо» сообщило о возвращении в общую группу вратаря Руслана Нещерета, защитника Дениса Попова и полузащитника Александра Андриевского.



22-летний Попов получил травму крестообразной связки колена в первом матче нынешнего сезона, из-за чего выбыл из строя на полгода.

27-летний Андриевский пропустил второй тренировочный сбор команды в Турции из-за воспалительного процесса в надколеннике.

20-летний Нещерет получил перелом костей носа со смещением во время одного из спаррингов в межсезонье. Сегодня он тренировался в защитной маске.

«Динамо» занимает второе место в украинской Премьер-лиге. Команда Мирчи Луческу возобновит сезон чемпионата Украины матчем против «Ингульца» 26 февраля.

Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.



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