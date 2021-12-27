Три европейских клуба не смогли договориться о покупке вратаря «Ворсклы» Ризныка

Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык в нынешнее трансферное окно интересен нескольким клубам из Западной Европы. Уже этой зимой у 22-летнего вратаря полтавчан есть предложения, как из Украины, так и зарубежных клубов.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, к Дмитрию Ризныку проявляет интерес не только гранд украинского футбола — «Шахтер», но и польская «Легия», которая интересовалась переходом украинца до того, как положить глаз на другого украинца Максима Коваля. Однако потянуть трансферную сумму голкипера сборной Украины поляки сейчас не в состоянии. Точно так же не смогли убедить «Ворсклу» интересным предложением по голкиперу два португальских клуба — «Белененсеш» и Гимарайнш». Сам вратарь склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру не в Украине.

Дмитрий Ризный имеет немало предложений от других клубов

По имеющейся информации, Дмитрий Ризнык связан контрактом с «Ворсклой» до 30 июня 2024 года и в случае продажи полтавчане хотят выручить за него как минимум три миллиона евро.

Напомним, что популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает голкипера полтавчан в два миллиона евро.

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