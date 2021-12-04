Три ассиста Мудрика, голы Бондаренко и Конопли: как «Шахтер» громил «Львов»

3 декабря в матче 17-го тура УПЛ «Шахтер» крупно выиграл у «Львова» (6:1). Причем донецкая команда третий раз в сезоне победила с таким счетом — ранее пострадали «Заря» и «Десна».

Гости забили первыми усилиями Эрнеста. Только перед перерывом Тете с пенальти, который заработал Мудрик, сравнял счет.

А вот во втором тайме «Шахтер» уже не оставил шансов сопернику. У «горняков» в итоге забили шесть разных игроков — кроме Тете, это Педриньо, Бондаренко, Марлос (с пенальти), Степаненко и Конопля.

Четыре мяча оказались в воротах «Львова», начиная с 77-й минуты. Трижды гости пропустили в меньшинстве после удаления Махмутовича. Для Бондаренко и Конопли эти голы стали первыми за основной состав «Шахтера».

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