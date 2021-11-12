Тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба

Черновицкая «Буковина» пока не спешит назначать нового главного тренера.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после того, как «Буковину» покинул главный тренер Евгений Коваленко, за тренировочный процесс отвечает президент ФК Вадим Заяц, он же руководит действиями черновицких футболистов в календарных матчах. Впрочем, для Зайца это не новый опыт, ведь в свое время ему уже приходилось быть главным тренером «Буковины».

Фото — официальный сайт «Буковины»

По имеющейся информации, контракты с «Буковиной» заканчиваются сразу у нескольких ведущих игроков: Кена Эллы, Кевина Дуруеке, Артема Дмитриева, Ивана Пономаренко, Владислава Клочана, и клубному руководству нужно определиться, останутся ли они в команде.

Напомним, что «Буковина» занимает девятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 20 очков.

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