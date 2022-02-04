Тренер женской сборной Украины по биатлону: условия в Пекине сложные, но сложные для всех

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец поделился впечатлениями от погодных и климатических условий на зимней Олимпиаде в Пекине.

«В первую очередь, надо сказать, что тут очень холодно. Ветер дует постоянно. Днем еще более-менее, потому что есть солнце, а вечером, когда солнце садится, вообще становится очень холодно. Бывало даже 25 градусов мороза. Поэтому условия сложные, но сложные для всех. Кому-то больше подходит холод, кому-то — меньше. Надо больше одеваться, искать решение по рукавицам, как сберечь руки в нормальном состоянии.

В принципе, трасса не самая сложная, но надо понять, что тут высота, снег скользкий, тугой и не скользит, потому что сухой. Даже по ровному тяжело бежать, надо постоянно отталкиваться, гонки однозначно будут сложными. К этому готовились весь год, думаю, всё будет ОК.

Решающей будет стрельба? Есть еще другой момент — надо поймать удачу. Даже на трассе, когда спускаешься в сторону стрельбища — если там попасть на порыв, то тоже потеряешь время. Надо иметь удачу, надо правильно реагировать как на стрельбище, так и на трассе.

При стрельбе стоя больше проблем — когда попадаешь в порыв, тяжело стрелять», — сказал Велепец в интервью «Суспильному».

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