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Тренер женской сборной Украины по биатлону рассказал о состоянии Билосюк

Игорь Яслик
Игорь Яслик
20.01.2022
14:28
Новость
Другие
Биатлон

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился информацией о планах команды на этап Кубка мира в Антхольце-Антерсельве, в частности, о состоянии здоровья Елены Билосюк.

«У Лены в Рупольдинге было пару дней плохое самочувствие, и мы не стали заявлять ее в гонки. Но сейчас она в строю, и в Антхольце побежит эстафету.

Как распределим спортсменок по разным гонкам? Сначала мы посмотрим на состояние девушек в индивидуалке. Трасса здесь не очень сложная, и, наверное, чуть легче будет бежаться тем, кто лучше адаптируется к высоте. Там будут стартовать Юля Джима, Настя Меркушина и Даша Блашко. Валя Семеренко уже много побегала в этом сезоне, потому здесь выйдет только на эстафету.

Юля Джима будет бежать, потому что готова хорошо, это — ее дистанция, и она сейчас вполне готова пробежать два старта без проблем. Кроме того, гонка стрелковая, и для Юли это будет еще один тест по стрельбе. Сейчас на тренировках получается всё лучше и лучше, но надо шлифовать это в соревнованиях.

Что касается Меркушиной, то у нее пока только два личных старта в сезоне, и ей надо стартовать. Мы верим, что после болезни она будет добавлять в скорости. Ну а по Даше Блашко — нам надо проверить ее в индивидуальной гонке, потому что в Пекине на 90% Лена не будет бежать индивидуалку, и нам надо выбрать спортсменку на эту позицию. И надо посмотреть, насколько готова Даша», — приводит слова Велепеца ресурс Biathlon.com.ua.

Ранее о своих проблемах рассказал Дмитрий Пидручный из мужской сборной Украины по биатлону.

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