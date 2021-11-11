Тренер юношеской сборной Украины уехал на стажировку в Барселону и Валенсию

В октябре главные тренеры молодежной и юниорской сборной Украины, соответственно, Руслан Ротань и Владимир Езерский были в столице Испании - Mадриде, участниками семинара, организованного УЕФА.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, Владимир Езерский 11 ноября снова отправляется в Испанию, только теперь – в Барселону. Благодаря личным контактам ближайшие дни он проведет в расположении именитых местных клубов - «Барселона» и «Валенсия», где будет изучать организацию работы в академиях, а также побывает на тренировках основных команд.
Ранее мы сообщали о том, что на тренерские курсы в Киев отправился главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич.
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