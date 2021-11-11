Фрибет 3000 UAH
Венгрия — Украина
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

Тренер юношеской сборной Украины уехал на стажировку в Барселону и Валенсию

Павел Соловей
Павел Соловей
11.11.2021
16:03
Новость
Эксклюзивы
Тренер юношеской сборной Украины уехал на стажировку в Барселону и Валенсию

В октябре главные тренеры молодежной и юниорской сборной Украины, соответственно, Руслан Ротань и Владимир Езерский были в столице Испании - Mадриде, участниками семинара, организованного УЕФА.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, Владимир Езерский 11 ноября снова отправляется в Испанию, только теперь – в Барселону. Благодаря личным контактам ближайшие дни он проведет в расположении именитых местных клубов - «Барселона» и «Валенсия», где будет изучать организацию работы в академиях, а также побывает на тренировках основных команд.

Ранее мы сообщали о том, что на тренерские курсы в Киев отправился главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Видео: за несколько часов до матча Украина - Болгария на стадионе «Черноморец» возник пожар
Видео: за несколько часов до матча Украина - Болгария на стадионе «Черноморец» возник пожар
Стало известно, повлияет ли пожар на стадионе в Одессе проведению матча Украина - Болгария
Стало известно, повлияет ли пожар на стадионе в Одессе проведению матча Украина - Болгария
Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Северной Македонией
Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Северной Македонией

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи