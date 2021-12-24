Тренер юношеского «Шахтера»: нашей команде не хватило удачи в Лиге чемпионов

Главный тренер юношеской команды «Шахтера» Оскар Ратулутра дал оценку первой половине сезона в исполнении своих подопечных.
«Эмоции двоякие. Позитив связан с прогрессом и развитием ребят, но остался небольшой осадок от того, что мы не смогли пройти в евровесну в Юношеской лиге УЕФА, хотя имели хорошие предпосылки.
Радует, что в каждом матче ребята показывали содержательный футбол и индивидуально демонстрировали наилучшие качества. Не хватило удачи, так как играли мы достаточно неплохо и были на одном уровне с соперниками.
Лучший матч? Мы прекрасно начали чемпионат, победив в десяти поединках кряду, а если учитывать конец минувшего сезона, то с марта и до встречи с «Зарей» не уступали.
По качеству игры было много интересных матчей как в чемпионате, так и в Юношеской лиге УЕФА. Например, хороший поединок с «Динамо», у «Реала» дома мы тоже выиграли, показав отличный футбол», — цитирует Ратулутру официальный сайт «Шахтера».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.