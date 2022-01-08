Тренер вратарей попрощался с «Черноморцем»

В одесском «Черноморце» продолжаются серьезные кадровые перестановки, связанные со сменой владельца и приходом на пост главного тренера Романа Григорчука.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, ЕвгенийБоровик ушел c поста тренера вратарей одесского клуба, его заменит Андрей Глущенко, известный по долгой карьере в запорожском «Металлурге».

Евгений Боровик

Напомним, что последним клубом уже Евгения Боровика была «Оболонь-Бровар», в составе которой он провел два матча прошлой осенью. Также в карьере Евгения Боровика были два сезона в составе «Черноморца». Он пришел в штаб, когда команду возглавлял Сергей Ковалец.

Евгений Боровик известен как вратарь, который смог забить гол с игры в составе криворожского «Кривбасса».

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