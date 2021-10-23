Тренер «Ворсклы»: вдесятером мы выгляделы достойно в матче против «Шахтера»

Тренер «Ворсклы» Александр Омельчук прокомментировал поражение в 12-м туре УПЛ от «Шахтера» (0:2).



«Мы подошли к матчу с большими кадровыми потерями. У нас они были уже перед «Александрией». Мы потеряли четверых, перед матчем с «Шахтером» еще трое футболистов добавилось в лазарет из-за короны. Это коснулось и тренерского штаба, и административного. Для нас это глобальные потери, все же у нас короткая лавка.

Но мы вышли, игра была довольно хорошей с нашей стороны. Пытались контролировать. Ребята настроились. Обидно, столько народу, праздник, больше 12 тысяч пришло поддержать нас.

Нелепая вторая желтая карточка, тяжело судить. Думаю, нельзя такие давать. Первая там карточка – Тилль в корпус сыграл. Для нас это ключевая потеря такого игрока. Очень и ребятам обидно. Это «Шахтер», команда, у которой квалифицированные футболисты, с ними 11 на 11 тяжело играть. А вдесятером мы выглядели достойно.

Понимали, что за счет контратаки и каких-то стандартов только можем добиться успеха. Как могли, удерживались, но усилиться нечем. У ребят тоже накапливается усталость.

Пытались контролировать, знали, что «Шахтер» играет позиционно, вскрывает средину, есть забегания. Пытались выключить, не дать сыграть в штрафной, навязать свою игру, старались играть в их же футбол. Думаю, нам удавалось до удаления. Жалко, что потеряли Тилля, это наша ведущая фигура.

Да, Соломон очень быстрый. Даже ребята сами говорили, что его тяжело удержать. Свежие люди выходят, бразильцы и Соломон очень быстры. Где-то и проблемы с концентрацией уже. Где-то за счет этого и додавили нас», – сказал Омельчук.

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов отбывал дисквалификацию за удаление в предыдущей встрече.

Также мы сообщали, что Владимиру Шарану предлагали возглавить клуб Премьер-Лиги.



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