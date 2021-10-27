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Тренер «Ворсклы» – о победе над «Вересом»: доигрывали на кураже

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
27.10.2021
17:06
Новость
Футбол

Тренер Ворсклы Александр Омельчук прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Украины с «Вересом», в котором полтавская команда добилась победы со счетом 3:1.

«Команда и тренерский штаб довольны результатом и содержанием игры. Действительно был кубковый матч и не легко он нам в первом тайме дался. До гола Кане хозяева имели хорошие моменты. Отметил бы Дмитрия Ризныка, который сейчас – это половина команды. Он выручал и выручает.

Во втором тайме мы понимали, что «Верес» пойдет вперед. Ему терять нечего. Но тут у нас был второй мяч и удаление у хозяев, то уже тяжело было им. Мы на кураже уже доигрывали», — сказал Омельчук в эфире телеканала «Футбол 1».

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