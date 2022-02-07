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Тренер «Вереса» рассказал о серьезной потере в команде

Игорь Яслик
Игорь Яслик
07.02.2022
16:48
Новость
Футбол

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча с «Металлистом» в рамках второго тура Winter Cup. Игра состоится 8 февраля.

«Завтра нас ждет очень хороший соперник. Мы хотим показать хорошую игру и добыть положительный результат. У нас было много ошибок в матче против «Полесья», есть желание их исправить. Надеюсь, что футболисты все учтут, и завтра мы покажем свою лучшую игру.

Евгений Пасич травмирован. Возможно, этот сбор для него уже окончен. Повреждение у него серьезное. Надеюсь, что к старту сезона он будет готов.

Шестаков? У него микротравма. Завтра он будет на поле», — сказал Вирт в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее «Верес» потерпел поражение от болгарского «Левски» в контрольном матче.  

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