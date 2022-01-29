Тренер «Вереса» поделился ожиданиями от Winter Cup

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт дал комментарий накануне турнира Winter Cup, который стартует в Турции в начале февраля. Среди соперников команды из Ровно есть харьковский «Металлист», который возглавляет Александр Кучер.
«С Александром Кучером вы в хороших отношениях. Мы вместе играли, сейчас дружим. Первый раз в жизни будем бороться с ним на тренерской скамье.
С Александром играли в донецком «Металлурге», потом в «Шахтере». Мы в очень хороших отношениях и дружим семьями. Будет очень интересно», — сказал в интервью телеканалу «Футбол».
Ранее стало известно, что «Верес» усилится защитником киевского «Динамо».
Напомним, что команда из Ровно ушла на зимний перерыв на девятом месте в УПЛ, набрав 23 очка за 18 туров.
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