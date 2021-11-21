Тренер «Ужгорода»: в случае неудач президент клуба обещал санкции

В 19 туре Первой лиги «Ужгород» взял верх над «Волынью» (1:0) и покинул последнее место в таблице.

Исполняющий обязанности главного тренера «Ужгорода» Богдан Блавацкий в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помогло его подопечным одолеть лучан.

«Ужгород» поднимается со дна

«Перед последними четырьмя поединками осенней части сезона клубное руководство поставило перед командой задачу набрать как минимум пять очков. Иначе серьезных штрафных санкций не избежать. Одержав две победы подряд, мы уже перевыполнили этот план и не собираемся останавливаться.



Отдам должное подопечным, которые выполнили установку на игру с лучанами, проявив сплоченность и бойцовские качества. Досадно только, что из-за перебора предупреждений в следующем матче — с «ВПК-Агро» не сможет сыграть Виктор Хомченко —- автор победного гола в ворота «Волыни».

После провального старта многие эксперты уже «похоронили» «Ужгород». Стабилизировав состав мы постепенно выкарабкиваемся со «дна» турнирной таблицы».

Напомним, что «Ужгород» занимает 15 место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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