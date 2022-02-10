Тренер украинской молодежки рассказал о своей командировке в Турции

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился впечатлениями от наблюдений за кандидатами в свою команду на сборах в Турции.

«В целом, доволен пребыванием в Анталье. Хотя, конечно, наши ожидания всегда бывают большими. С учетом той кадровой ситуации, которая сложилась в молодежной сборной Украины, хотелось увидеть какие-то новые имена.

В большей степени, это игроки атакующего звена. Кто-то травмирован, кто-то не имеет игровой практики. До возобновления отборочного турнира время еще есть, и мы надеемся, что ситуация улучшится.

Впрочем, удалось присмотреть и новых ребят. Кого-то на перспективу, а кто-то, возможно, появится в команде уже в ближайшее время. Благо, молодых игроков на этих сборах было достаточно. Мы насчитали больше 100 футболистов. Радует, что в наших клубах уделяют молодежи столько внимания. Теперь всё зависит от самих игроков.

Буду ли придерживаться сформировавшейся обоймы? В общем-то, да. Я посмотрел за всеми игроками, которые составляют костяк молодежки и остался доволен увиденным. Но улучшаться, создавать конкуренцию нужно всегда. Я не могу сказать, что у нас будет столько новых имен, сколько в прошлом году, когда в команде происходила смена поколений, но точечное усиление появится наверняка.

Конечно, удалось пообщаться с футболистами, клубными тренерами. В общей сложности за эти дни довелось побывать на матчах с участием 12 украинских клубов. Собрано много информации, и мы ее в оперативном порядке проанализируем», — приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков посетил спарринг киевского «Динамо» с «Широки Бриегом» в Турции.

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