Тренер Уайлдера пригрозил украинцу Усику

Малик Скотт, который тренирует известного боксера Деонтея Уайлдера, считает, что его подопечный должен провести бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

«Хотите кое-что узнать? Я верю, что стиль Усик подходит Деонтею, чтобы донести бомбу. В 12-раундовом бою я никогда не видел, чтобы Александра кто-то бил с мощью Уайлдера.

По Усику попадал Мурат Гассиев, очень-очень хороший панчер. Но в тот вечер Александр был для него проблемой», — сказал Скотт в интервью ресурсу Boxing News.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко допустил ошибку, когда поздравлял жителей столицы с новым годом.

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