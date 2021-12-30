Тренер Уайлдера пригрозил украинцу Усику

Малик Скотт, который тренирует известного боксера Деонтея Уайлдера, считает, что его подопечный должен провести бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.
«Хотите кое-что узнать? Я верю, что стиль Усик подходит Деонтею, чтобы донести бомбу. В 12-раундовом бою я никогда не видел, чтобы Александра кто-то бил с мощью Уайлдера.
По Усику попадал Мурат Гассиев, очень-очень хороший панчер. Но в тот вечер Александр был для него проблемой», — сказал Скотт в интервью ресурсу Boxing News.
Ранее бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко допустил ошибку, когда поздравлял жителей столицы с новым годом.
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