Тренер ЦСКА София – о матче с «Зарей»: меня все устраивает, кроме результата

Главный тренер ЦСКА София Стойчо Младенов прокомментировал поединок четвертого тура группового этапа Лиги конференций с «Зарей». Матч прошел в Запорожье и завершился поражением болгарской команды со счетом 0:2.

«Это футбол, с каждым может такое случиться. Но на этот раз мы играли лучше, чем две недели назад. Первый тайм был более рациональным, а второй – более быстрым по темпу. Будем делать ставку на улучшение своей игры в будущем. У нас много квалифицированных футболистов, играющих на своем уровне, поэтому будем стараться совершенствовать игру. Но меня все устраивает, кроме результата.

Ошибки были не роковыми, поэтому их легко можно было избегать. Мы не имели должной концентрации, но пытались сделать все, что от нас зависело на исходе игры», — цитирует Младенова пресс-служба «Зари».

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