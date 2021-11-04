Тренер ЦСКА: мы хотим показать хорошую игру для зрителей

Главный тренер софийского ЦСКА Стойчо Младенов перед матчем Лиги конференций с луганской «Зарей» дал пресс-конференцию.



«Мы хотим показать хорошую игру для зрителей и сами хотим быть довольны результатом. У нас есть усталость после прошедшего матча, но есть и силы для следующего поединка. Мы настроены на максимально положительный для нас результат.

Первые 45 минут у Софии были очень тяжелыми. Наша цель — не затягивать игру, а продемонстрировать успешный финальный результат. Мы нацелены на победу.

Задача в каждом матче — выиграть и получить удовольствие от игры. Неважно, где мы играем. В Болгарии или в другой стране, мы всегда нацелены на победу», — цитирует болгарина официальный сайт луганского клуба.

Матч «Заря» — ЦСКА София состоится в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» 4 ноября. Начало встречи в 19:45 по Киеву.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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