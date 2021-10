Тренер «Торонто»: мы знали, что Михайлюк разносторонний игрок

Главный тренер «Торонто» Ник Нерс поделился мнением об украинском защитнике Святославе Михайлюке, который против «Индианы Пейсерс» выдал свой самый результативный матч в составе «Рэпторс».

«Давали играть Михайлюку, пока он не устал и не попросил замену. Но все ребята – Свят, Бэнтон, Буше и Берч – сделали большой вклад в победу.

Прогресс Михайлюка? Думаю, мы увидели многое из его навыков. Поэтому мы держали его в ротации раньше. Мы знали, что он разносторонний игрок. Святу было тяжело в первых матчах, поэтому он играл меньше в напряженные моменты. Но он умеет бросать, играть в проходах и жестко действовать в защите», — цитирует Нерса ресурс Yahoo.

