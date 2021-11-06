Тренер «Сокола»: игра с «Донбассом» была классной

Главный тренер киевского «Сокола» Олег Шафаренко прокомментировал матч против «Донбасса» (4:6) в рамках Украинской хоккейной лиги.

«Доволен ли матчем? Конечно доволен, классная игра была сегодня.

Чего не хватило «Соколу» для победы? Сыграть выдержанно, более спокойно в обороне», — цитирует Шафаренко официальный сайт «Донбасса».

Напомним, что в матче с донецкой командой прервалась серия «Сокола» из тринадцати подряд побед в УХЛ. Но столичный клуб сохранил лидерство в регулярном чемпионате, опережая «Донбасс» на одно очко.

Матчи двух лучших хоккейных команд Украины в нынешнем сезоне получаются результативными. «Донбасс» побеждал со счетами 5:4 и 6:4, «Сокол» однажды перестрелял дончан с результатом 7:6.

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