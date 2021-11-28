Тренер «Шахтера»: ребята сыграли с «Ингульцом» очень хорошо

Тренер «Шахтера» Давиде Поссанцини прокомментировал победу над «Ингульцом» (1:0) в 16-м туре УПЛ.



«Конечно, сегодня был очень сложный матч для нас, потому что мы играли на этой неделе против «Интера» (0:2) на выезде. Потратили много энергии в Милане. Приехав сюда, мы знали, что здесь будет сложный матч.

Конечно, поле в нехорошем состоянии, и мы попали на команду, которая очень хороша в обороне. Думаю, ребята сыграли сегодня очень хорошо.

Печально, потому что в первом тайме имели много шансов, чтобы забить второй гол. Во втором тайме это нам создало сложности, особенно в конце. В конце концов, они не создали голевых моментов.

Как поддерживали контакт с Де Дзерби, который отбывал дисквалификацию? Постоянно были с ним на телефонной связи, и поэтому очень легко.

Почему «Шахтеру» так тяжело даются голы? Как я говорил, состояние поля не очень сегодня, поэтому игра была очень медленной.

Конечно, это тоже наш минус – нужно смотреть на это. Мы создали несколько шансов, но не забили те голы, которые заслужили. В первом тайме могли забить 3 или 4 раза – Тете, 2 раза Мудрик.

Самое главное, что ребята тоже стараются работать над этим. Они делают все, чтобы забивать как можно больше. Уверен, что в следующих матчах уже сможем. Сегодня главное – победа.

У нас есть ротация из 6 игроков – все очень сильные. Конечно, у нас есть несколько травмированных, но те, кто играл сегодня, выступили очень хорошо», – сказал Поссанцини.

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.